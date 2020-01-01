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Барселона - ПСЖ: где смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов

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Каталонцы примут парижан в матче Лиги чемпионов. Узнай, где смотреть матч онлайн.
Барселона - ПСЖ: где смотреть матч
Барселона - ПСЖ: где смотреть матч

Во вторник, 16 февраля, Барселона примет ПСЖ в матче 1/8 Лиги чемпионов. Поединок состоится на Камп Ноу в 22:00 по киевскому времени.

Путь в плей-офф Лиги чемпионов:

Отметим, что “сине-гранатовые“ вышли в стадию 1/8 со второго места группы, где вперед пропустили Ювентус, имея одинаковое количество очков - 15. На групповом этапе Барселона выступила достаточно уверенно - выиграла 5 из 6 встреч и лишь раз потерпела поражение.

Футболисты Барселоны
Футболисты Барселоны
Getty Images

ПСЖ занял в группе первое место но, как и в случае Барселоны, набрал одинаковое количество очков с Лейпцигом, занявшим второе место, - 12. Парижане выиграли четыре матча, проиграв в двух.

Футболисты ПСЖ
Футболисты ПСЖ
Getty Images

Где смотреть матч:

Матч будет доступен к просмотру онлайн на БИГМИРе. Украинские болельщики смогут следить за ходом поединка в прямом эфире на телеканала Футбол 1. Трансляция начнется в 21:55 по киевскому времени. Также матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видео-платформа Megogo.

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Теги: Барселона, ПСЖ, футбол, Лига чемпионов
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