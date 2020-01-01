Нагельсманн - о матче против Ливерпуля: Они кинут все силы на Лигу чемпионов

Немецкий специалист порассуждал о предстоящем матче против мерсисайдцев.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча с Ливерпулем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы знаем, что Ливерпуль - команда мирового класса. Несмотря на плохие результаты в чемпионате, многие тренеры АПЛ говорят, что Ливерпуль вместе Манчестер Сити - самые неудобные команды, потому что они умеют хорошо адаптироваться и выполнять указания тренера.

Я считаю, что Ливерпуль больше не думает о чемпионском титуле в Англии. Эта команда бросит все силы на Лигу чемпионов", - цитирует Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Матч Лейпциг - Ливерпуль состоится во вторник, 16 февраля. Начало встречи - в 22:00.