Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды встретятся в первом матче 1/8 финала турнира.

Во вторник, 16 февраля, каталонская Барселона примет французский ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Онлайн-трансляция матча Барселона - ПСЖ будет доступна в этой новости 16 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Начиная со стадии плей-офф команды будут играть по два поединка, по итогам которых определиться, кто выйдет в следующий раунд. Ответный матч ПСЖ и Барселоны состоится 10 марта.