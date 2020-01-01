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Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Команды встретятся в первом матче 1/8 финала турнира.
Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляция матча
Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляция матча

Во вторник, 16 февраля, каталонская Барселона примет французский ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Онлайн-трансляция матча Барселона - ПСЖ будет доступна в этой новости 16 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Начиная со стадии плей-офф команды будут играть по два поединка, по итогам которых определиться, кто выйдет в следующий раунд. Ответный матч ПСЖ и Барселоны состоится 10 марта.

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Теги: Барселона, ПСЖ, Лига чемпионов
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