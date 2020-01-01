РБ Лейпциг - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды встретятся в первом матче 1/8 финала турнира.

Во вторник, 16 февраля, немецкий РБ Лейпциг сыграет против английского Ливерпуля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Будапеште (Венгрия) на арене Ференц Пушкаш.

Онлайн-трансляция матча РБ Лейпциг - Ливерпуль будет доступна в этой новости 16 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что изначально встреча должна была состояться в Германии, но из-за коронавируса поединок перенесли в Венгрию.

Начиная со стадии плей-офф команды будут играть по два поединка, по итогам которых определится, кто выйдет в следующий раунд. Ответный матч Ливерпуля и Лейпцига состоится 10 марта.