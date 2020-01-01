Почеттино озвучил главную цель ПСЖ в Лиге чемпионов

Наставник не скрывает желания завоевать титул ЛЧ.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий первый матч против Барселоны в рамках 1/8 финала финала Лиги чемпионов.

"Это особенный матч, тем более что я нахожусь здесь около сорока дней. Я чувствую, что этот матч важен для команды. Победа в Лиге чемпионов - основная цель клуба.

Условия такие, какие есть, но к матчу мы будем готовы. Насчет этого я спокоен. Что случилось, того не изменить. Команда уже не та, что раньше, и я пытаюсь построить здесь что-то новое.

Да, важные игроки пропустят матч. Но команда спит и видит, как бы поскорее выйти на поле, и отдаст все силы ради победы.

В команде экстраординарная атмосфера и единство. Эти игроки хотят что-то сделать ради клуба и его истории. Мы хотим, чтобы у ПСЖ был свой характер", - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Барселона - ПСЖ состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу во вторник, 16 февраля.