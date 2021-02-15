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Реал лишился помощи Карвахаля в Лиге чемпионов

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Испанский защитник не сможет сыграть из-за травмы.
Дани Карвахаль
Дани Карвахаль
Getty Images

Защитник мадридского Реала Дани Карвахаль пропустит полтора месяца из-за травмы.

Об этом сообщает As.

Футболист не смог продолжить игру в матче 23-го тура Примеры против Валенсии (2:0). На дополнительном обследовании было обнаружено повреждение мышц бедра. Также было задето сухожилие.

Таким образом, Карвахаль рискует пропустить оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Аталантой (24 февраля и 16 марта).

Также футболист, скорее всего, не сыграет в важнейшем матче против лидера чемпионата Испании Атлетико (7 марта) и во встречах с Вальядолидом, Сосьедадом, Эльче и Сельтой.

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Теги: Лига чемпионов, Реал, Аталанта, Дани Карвахаль
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