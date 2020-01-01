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Неймар пропустит поединок Лиги чемпионов против Барселоны

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Вместе с ди Марией он восстанавливается после травмы.
Неймар
Неймар
Getty Images

ПСЖ лишился двух ключевых игроков в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны. 

Об этом сообщает пресс-служба “парижан“.

В заявке на поединок отсутсвуют имена вингеров Анхеля ди Марии и Неймара. Оба спортсмена получили травмы.

При этом в заявке на игру присутствует Марко Верратти, который получил травму на тренировке.

Встреча состоится 16 февраля в 22:00.

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Теги: Неймар, Анхель ди Мария, ПСЖ, Лига чемпионов
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