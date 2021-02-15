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УЕФА представила официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов 2021 года

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За основу дизайна мяча были взяты звезды с логотипа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Лига чемпионов
УЕФА

Компания Adidas представила официальный мяч Лиги чемпионов Finale Istanbul 21, сообщает официальный сайт УЕФА.

Дизайн мяча со звездами впервые был использован в 2001 году, поэтому нынешний дизайн посвящен 20-летию классического мяча со звездами. За его основу были взяты звезды с логотипа Лиги чемпионов.

Мяч получил название Finale Istanbul 21 и сообщается, что он сочетает в себе элементы всех 20 предыдущих финалов Лиги чемпионов. Тонкие красные полоски отмечают даты и города предыдущих финалов, а термически скрепленные звездные панели обеспечивают бесшовную поверхность для улучшения первого касания.

Мяч Finale Istanbul 21 будет использоваться во всех оставшихся матчах плей-офф Лиги чемпионов. Финал состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

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Теги: Лига чемпионов, футбол
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