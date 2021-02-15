УЕФА представила официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов 2021 года

За основу дизайна мяча были взяты звезды с логотипа Лиги чемпионов.

Компания Adidas представила официальный мяч Лиги чемпионов Finale Istanbul 21, сообщает официальный сайт УЕФА.

Дизайн мяча со звездами впервые был использован в 2001 году, поэтому нынешний дизайн посвящен 20-летию классического мяча со звездами. За его основу были взяты звезды с логотипа Лиги чемпионов.

⭐ The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.



⚽ It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5 — UEFA (@UEFA) February 15, 2021

Мяч получил название Finale Istanbul 21 и сообщается, что он сочетает в себе элементы всех 20 предыдущих финалов Лиги чемпионов. Тонкие красные полоски отмечают даты и города предыдущих финалов, а термически скрепленные звездные панели обеспечивают бесшовную поверхность для улучшения первого касания.

Мяч Finale Istanbul 21 будет использоваться во всех оставшихся матчах плей-офф Лиги чемпионов. Финал состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.