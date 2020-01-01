Матч Лиги чемпионов Лейпциг - Ливерпуль может пройти в Венгрии
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким Лейпцигом и английским Ливерпулем может пройти в Венгрии.
Как сообщает The Times, запасным вариантом УЕФА на случай непредвиденных обстоятельств является Пушкаш Арена в Будапеште. В случае, если Лейпциг не сможет найти альтернативный стадион, то поединок состоится там.
Проблема с переносом матча возникла из-за того, что Германия ввела запрет на въезд всех прибывших из стран с мутировавшим штаммом коронавируса до 17 февраля, и для Ливерпуля не будет особых распоряжений.
Отмечается, что если Ливерпуль не сможет сыграть в Германии, а Лейпциг не найдет новое место для проведения поединка, то немецкая команда получит техническое поражение со счетом 0:3.
Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг - Ливерпуль должен состояться 16 февраля.
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