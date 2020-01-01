Динамо и Шахтер узнали соперников по 1/32 финала юношеской Лиги чемпионов

Турнир пройдет в одноматчевом формате.

В среду, 27 января, состоялась жеребьевка 1/32 финала юношеской Лиги УЕФА. В этом сезоне соревнования проходят в одноматчевом форматы на вылет.

В жеребьевке приняли участие Динамо и Шахтер, которые согласно результатам, на этой стадии встретятся с Барселоной и Порту соответственно.

Жеребьевка Пути Лиги чемпионов

Группа 1

Олимпиакос (Греция) – Манчестер Сити (Англия)

Интернационале (Италия) – Бавария (Германия)

Севилья (Испания) – Париж Сен-Жермен (Франция)

Шахтер (Украина) – Порту (Португалия)

Группа 2

Аякс (Нидерланды) – Краснодар (Россия)

Манчестер Юнайтед (Англия) – Реал (Испания)

Аталанта (Италия) – РБ Лейпциг (Германия)

Истанбул Башакшехир (Турция) – Брюгге (Бельгия)

Группа 3

Зенит (Россия) – Ренн (Франция)

Ювентус (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия)

Мидтьюлланд (Дания) – Атлетико (Испания)

Челси (Англия) – РБ Зальцбург (Австрия)

Группа 4

Ливерпуль (Англия) – Олимпик (Франция)

Динамо Киев (Украина) – Барселона (Испания)

Локомотив (Россия) – Ференцварош (Венгрия)

Боруссия Менхенгладбах (Германия) – Лацио (Италия)

По Пути Лиги чемпионов пойдут 32 клуба, которые играли на групповом этапе Лиги чемпионов. По Пути чемпионов стран пойдут победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций рейтинга УЕФА, которые не попали в Путь Лиги чемпионов. На стадиях 1/32 и 1/16 финала команды пойдут двумя разными путями, которые объединятся в 1/8 финала.