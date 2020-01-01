Барселона - Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо сыграет с Барселоной на Камп Ноу в рамках Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.

В среду, 4 ноября, киевское Динамо на выезде сыграет с Барселоной в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу

Где смотреть матч? В прямом эфире в Украине поединок Барселона - Динамо покажет телеканал Футбол 2.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Барселона - Динамо, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что к этому поединку киевляне подходят на третьем месте турнирной таблицы своей группы, набрав 1 балл. Барселона является лидером квартета, имея в своем активе 6 очков.

Вашему вниманию прогноз на матч Барселона - Динамо.