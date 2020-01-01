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Барселона - Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

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Динамо сыграет с Барселоной на Камп Ноу в рамках Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Барселона - Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов
Барселона - Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов
ФК Динамо Киев

В среду, 4 ноября, киевское Динамо сыграет на выезде с Барселоной в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в этом противостоянии является каталонский клуб.

Так, в конторе William Hill на победу подопечных Кумана можно поставить с коэффициентом 1.07, а вот на триумф команды Мирчи Луческу - с коэффициентом 34.00. Ничейный исход матча здесь оценили в 11.00.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из bet365: побед Барселоны - 1.083, победа Динамо - 29.00, ничья - 10.00.

Отметим, что к этому поединку киевляне подходят на третьем месте турнирной таблицы своей группы, набрав 1 балл. Барселона является лидером квартета, имея в своем активе 6 очков.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Барселона - Динамо, которая начнется 4 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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