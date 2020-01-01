Барселона - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Динамо проведет выездной матч Лиги чемпионов против Барселоны. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляцией на нашем сайте.

В среду, 4 ноября, киевское Динамо сыграет на выезде с Барселоной в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Онлайн-трансляция матча Барселона - Динамо будет доступна в этой новости 4 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

На данный момент киевляне занимают третью строчку в группе G, имея после двух туров 1 балл. Каталонцы же лидируют в квартете, набрав 6 очков.

Перед поединком Лиги чемпионов команды провели встречи в национальных первенствах - Динамо обыграло Днепр-1 (2:1) и продолжает лидировать в чемпионате Украины, а вот Барселона сыграла вничью с Алавесом (1:1) и идет только 12-й в Ла Лиге.

Отметим, что перед еврокубковым поединком в киевскому клубе произошла вспышка коронавируса.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в поединке является каталонский клуб.