Обескровленное Динамо отправилось в Барселону на матч Лиги чемпионов

В заявке киевлян 19 футболистов.

Уже в среду, 4 ноября, киевское Динамо проведет поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Соперником команды Луческу станет каталонская Барселона.

"Бело-синие" сегодня отправились в Каталонию, где и пройдет матч против команды Кумана.В заявку киевлян оказалось всего 19 футболистов.

Полная заявка Динамо:

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.

Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виталий Буяльский.

Нападающие: Жерсон Родригес, Клейтон, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Отметим, что из-за вспышки коронавируса Динамо не сможет рассчитывать на целый ряд основных игроков: Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

Напомним, Карлос Де Пена поделился ожиданиями от матча в Каталонии.