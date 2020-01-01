Де Пена: Шахтер тоже пострадал от COVID-19, но это не помешало им обыграть Реал

Полузащитник настроен решительно.

В среду, 4 ноября, киевское Динамо сыграет с Барселоной в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник киевлян Карлос Де Пена поделился ожиданиями от предстоящего матча и прокомментировал вспышку коронавируса в команде. Цитирует Де Пену RAC1.

О факторе Месси

Месси - лучший игрок мира, и играть против него - это вызов и привилегия. Я хочу получить от этого удовольствие, но мы будем бороться и постараемся победить. Команда хочет проявить себя".

О вспышке COVID-19

Шахтер тоже пострадал от COVID-19, но это не помешало им обыграть Реал в Мадриде. Надеюсь, мы также сможем провести отличный матч в Барселоне. Мы понесли потери, но в составе есть игроки, которые способны заменить заразившихся", - сказал Де Пена.