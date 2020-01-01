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Де Пена: Шахтер тоже пострадал от COVID-19, но это не помешало им обыграть Реал

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Полузащитник настроен решительно.
Карлос Де Пена
Карлос Де Пена
Getty Images

В среду, 4 ноября, киевское Динамо сыграет с Барселоной в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник киевлян Карлос Де Пена поделился ожиданиями от предстоящего матча и прокомментировал вспышку коронавируса в команде. Цитирует Де Пену RAC1.

О факторе Месси

Месси - лучший игрок мира, и играть против него - это вызов и привилегия. Я хочу получить от этого удовольствие, но мы будем бороться и постараемся победить. Команда хочет проявить себя".

О вспышке COVID-19

Шахтер тоже пострадал от COVID-19, но это не помешало им обыграть Реал в Мадриде. Надеюсь, мы также сможем провести отличный матч в Барселоне. Мы понесли потери, но в составе есть игроки, которые способны заменить заразившихся", - сказал Де Пена.

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Теги: Карлос де Пена, футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Барселона
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