Шахтер - Боруссия М: где смотреть матч Лиги чемпионов

Шахтер проведет домашний матч с Боруссией из Менхенгладбаха. Узнайте, где можно посмотреть этот матч в прямом эфире.

Шахтер - Боруссия М: где смотреть матч ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 3 ноября, донецкий Шахтер примет Боруссию М в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Где смотреть матч? В прямом эфире в Украине это противостояние покажет телеканал Футбол 1, а также трансляция будет доступна на российских каналах Матч! Премьер и Матч! Футбол 2.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Шахтер - Боруссия Д.

Отметим, что после двух туров “горняки“ лидируют в своей группе, набрав 4 очка. Боруссия идет второй, имея в активе 2 балла.

С прогнозом на предстоящий матч Шахтер - Боруссия М можно ознакомиться здесь.