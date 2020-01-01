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Шахтер - Боруссия М: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Шахтер проведет домашний матч с Боруссией из Менхенгладбаха. Узнайте, где можно посмотреть этот матч в прямом эфире.
Шахтер - Боруссия М: где смотреть матч
Шахтер - Боруссия М: где смотреть матч
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 3 ноября, донецкий Шахтер примет Боруссию М в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Где смотреть матч? В прямом эфире в Украине это противостояние покажет телеканал Футбол 1, а также трансляция будет доступна на российских каналах Матч! Премьер и Матч! Футбол 2.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Шахтер - Боруссия Д.

Отметим, что после двух туров “горняки“ лидируют в своей группе, набрав 4 очка. Боруссия идет второй, имея в активе 2 балла.

С прогнозом на предстоящий матч Шахтер - Боруссия М можно ознакомиться здесь.

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Теги: Шахтер, Боруссия М, Лига Чемпионов, где смотреть, Шахтер Донецк, Боруссия Менхенгладбах
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