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Шахтер - Боруссия М: прогноз на матч Лиги чемпионов

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Донецкий Шахтер встретится с Боруссией из Менхенгладбаха в матче Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Шахтер - Боруссия М: прогноз на матч
Шахтер - Боруссия М: прогноз на матч
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 3 ноября, донецкий Шахтер примет Боруссию М в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

По мнению букмекеров, больше шансов на победу в этом противостоянии у гостей.

Так, в конторе William Hill на победу Боруссии М можно поставить с коэффициентом 2.37, а вот на триумф подопечных Луиша Каштру - с коэффициентом 2.87. Ничейный исход матча здесь оценили в 3.50.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из bet365: побед Шахтера - 2.87, победа Боруссии М - 2.30, ничья - 3.60.

Отметим, что к этому поединку “горняки“ подходят на первом месте турнирной таблицы своей группы, набрав 4 очка. Боруссия же расположилась на второй строчке, имея в своем активе 2 балла.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Боруссия М, которая начнется 3 ноября в 19:55 по киевскому времени.

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