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Шахтер - Боруссия М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Шахтер проведет домашний матч с Боруссией М. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Шахтер - Боруссия М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер - Боруссия М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 3 ноября, Шахтер на своем поле примет Боруссию М в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Онлайн-трансляция матча Шахтер - Боруссия М будет доступна в этой статье 3 ноября, начиная с 19:55 по киевскому времени.

Стоит отметить, что “горняки“ после двух туров являются лидерами своей группы, имея в активе 4 очка (победа над Реалом и ничья с Интером). Боруссия идет второй, набрав 2 балла (ничьи с Интером и Реалом).

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке у гостей поля.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Боруссия М, Боруссия Менхенгладбах, онлайн трансляция, Лига Чемпионов, футбол
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