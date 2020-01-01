Шахтер - Боруссия М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер проведет домашний матч с Боруссией М. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 3 ноября, Шахтер на своем поле примет Боруссию М в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Онлайн-трансляция матча Шахтер - Боруссия М будет доступна в этой статье 3 ноября, начиная с 19:55 по киевскому времени.

Стоит отметить, что “горняки“ после двух туров являются лидерами своей группы, имея в активе 4 очка (победа над Реалом и ничья с Интером). Боруссия идет второй, набрав 2 балла (ничьи с Интером и Реалом).

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке у гостей поля.