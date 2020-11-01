Матч Шахтер - Боруссия М в Киеве пройдет без зрителей

Министерство охраны здоровья Украины запретил пускать болельщиков на стадион в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Во вторник, 3 ноября, донецкий Шахтер примет в Киеве Боруссию Менхенгладбах в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Изначально планировалось, что на НСК Олимпийский будут допущены зрители, и "горняки" даже инициировали продажу билетов на этот поединок.

Однако, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением коронавируса, Министерство охраны здоровья приняло решение запретить пускать болельщиков на трибуны.

Таким образом, еврокубковый поединок пройдет без зрителей. Как сообщает пресс-служба Шахтера, всем болельщикам, которые уже успели приобрести билеты, будет возмещена их стоимость в полном объеме.

Напомним, матч Шахтер - Боруссия М состоится 3 ноября в 19:55 по киевскому времени.