Матч Шахтер - Боруссия М в Киеве пройдет без зрителей
Министерство охраны здоровья Украины запретил пускать болельщиков на стадион в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Во вторник, 3 ноября, донецкий Шахтер примет в Киеве Боруссию Менхенгладбах в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Изначально планировалось, что на НСК Олимпийский будут допущены зрители, и "горняки" даже инициировали продажу билетов на этот поединок.
Однако, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением коронавируса, Министерство охраны здоровья приняло решение запретить пускать болельщиков на трибуны.
Таким образом, еврокубковый поединок пройдет без зрителей. Как сообщает пресс-служба Шахтера, всем болельщикам, которые уже успели приобрести билеты, будет возмещена их стоимость в полном объеме.
Напомним, матч Шахтер - Боруссия М состоится 3 ноября в 19:55 по киевскому времени.
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