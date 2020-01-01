Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Матч Шахтер - Боруссия М рассудит арбитр из Нидерландов

Комментариев: 0
Стала известна бригада арбитров, которые будет работать на матче ЛЧ в Киеве.
Матч Шахтер - Боруссия М рассудит арбитр из Нидерландов

УЕФА назначил арбитров на поединки вторника, 3 ноября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок донецкого Шахтера с Боруссией из Менхенгладбаха будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с 35-летним Сердаром Гезюбююком.

Ассистенты рефери - Йоост ван Зуйлен и Иоганн Балдер, четвертый арбитр - Аллард Линдхаут.

Гезебююк дважды пересекался с Шахтером – в 2016 году он судил домашний поединок "горняков" против Янг Бойз в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, который украинская команда выиграла 2:0.

Также в 2015 году он работал главным арбитром финала Юношеской Лиги УЕФА, когда Шахтер U-19 проиграл Челси 2:3.

Матч Шахтер - Боруссии М состоится во вторник, 3 ноября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало - в 19:55.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь