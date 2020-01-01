Матч Шахтер - Боруссия М рассудит арбитр из Нидерландов

Стала известна бригада арбитров, которые будет работать на матче ЛЧ в Киеве.

УЕФА назначил арбитров на поединки вторника, 3 ноября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок донецкого Шахтера с Боруссией из Менхенгладбаха будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с 35-летним Сердаром Гезюбююком.

Ассистенты рефери - Йоост ван Зуйлен и Иоганн Балдер, четвертый арбитр - Аллард Линдхаут.

Гезебююк дважды пересекался с Шахтером – в 2016 году он судил домашний поединок "горняков" против Янг Бойз в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, который украинская команда выиграла 2:0.

Также в 2015 году он работал главным арбитром финала Юношеской Лиги УЕФА, когда Шахтер U-19 проиграл Челси 2:3.

Матч Шахтер - Боруссии М состоится во вторник, 3 ноября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало - в 19:55.