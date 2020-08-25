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Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Немец вместе со своей командой праздновал победу на турнире.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Напомним, в финале турнира против ПСЖ футболист совершил ряд важнейших сэйвов, что помогло его команде одержать победу (1:0).

Смотрите также видео гола и обзор матча ПСЖ - Бавария.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Мануэль Нойер, Бавария
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