Немец вместе со своей командой праздновал победу на турнире.

Голкипер Баварии Мануэль Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Напомним, в финале турнира против ПСЖ футболист совершил ряд важнейших сэйвов, что помогло его команде одержать победу (1:0).

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