Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Немец вместе со своей командой праздновал победу на турнире.
Голкипер Баварии Мануэль Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Bravo to @fcbayern hero @manuel_neuer! You voted him Player of the Week! 🙌 🙌 🙌#UCLPOTW @FTBSantander— #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 25, 2020
Напомним, в финале турнира против ПСЖ футболист совершил ряд важнейших сэйвов, что помогло его команде одержать победу (1:0).
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