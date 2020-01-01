Ковач: Был уверен, что только Бавария может победить в ЛЧ

Хорватский специалист поздравил свою бывшую команду.

Бывший тренер Баварии Нико Ковач, ныне возглавляющий Монако, поделился эмоциями от победы своей бывшей команды в финале Лиги чемпионов.

“Я отправил Флику и некоторым футболистам SMS-сообщения с поздравлениями, потому что они заслужили этот трофей.

Они действительно провели прекрасный сезон в Лиге чемпионов, доминировали в матчей и были лучшей командой! В течение 90 минут матча с ПСЖ я был уверен, что только Бавария может победить“, - цитирует Ковача Bild.

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