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Ковач: Был уверен, что только Бавария может победить в ЛЧ

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Хорватский специалист поздравил свою бывшую команду.
Нико Ковач
Нико Ковач
Getty Images

Бывший тренер Баварии Нико Ковач, ныне возглавляющий Монако, поделился эмоциями от победы своей бывшей команды в финале Лиги чемпионов.

“Я отправил Флику и некоторым футболистам SMS-сообщения с поздравлениями, потому что они заслужили этот трофей.

Они действительно провели прекрасный сезон в Лиге чемпионов, доминировали в матчей и были лучшей командой! В течение 90 минут матча с ПСЖ я был уверен, что только Бавария может победить“, - цитирует Ковача Bild.

Смотрите также видео гола и обзор матча ПСЖ - Бавария.

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Теги: футбол, Нико Ковач, Бавария, Лига чемпионов
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