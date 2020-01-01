Мюллер - о победе над ПСЖ: Парни готовы страдать ради успеха

Немец считает, что команда заслужила на успех.

Нападающий Баварии Томас Мюллер поделился своими эмоциями от победы над ПСЖ (1:0) в финале Лиги чемпионов.

“Невероятное ощущение. Позади у нас долгое путешествие. Осенью настроение в команде было не на высоте, но затем у нас получилась сенсационная серия. Мы чувствуем, что мы это заслужили. В команде сильный дух, парни готовы страдать ради успеха.

Нам немного не повезло, хорошо также, что у нас в воротах играет Мануэль Нойер. Команда отчаянно боролась. Мы показали не лучшую игру, но мы были полностью в игре и теперь мы на вершине. Мы спорим о том, кто должен исправлять ошибки друг друга. Большое спасибо также за поддержку из дома“, - цитирует футболиста официальный сайт мюнхенцев.

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