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Мюллер - о победе над ПСЖ: Парни готовы страдать ради успеха

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Немец считает, что команда заслужила на успех.
Томас Мюллер
Томас Мюллер
Getty Images

Нападающий Баварии Томас Мюллер поделился своими эмоциями от победы над ПСЖ (1:0) в финале Лиги чемпионов.

“Невероятное ощущение. Позади у нас долгое путешествие. Осенью настроение в команде было не на высоте, но затем у нас получилась сенсационная серия. Мы чувствуем, что мы это заслужили. В команде сильный дух, парни готовы страдать ради успеха.

Нам немного не повезло, хорошо также, что у нас в воротах играет Мануэль Нойер. Команда отчаянно боролась. Мы показали не лучшую игру, но мы были полностью в игре и теперь мы на вершине. Мы спорим о том, кто должен исправлять ошибки друг друга. Большое спасибо также за поддержку из дома“, - цитирует футболиста официальный сайт мюнхенцев.

Смотрите также видео гола и обзор матча ПСЖ - Бавария.

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Теги: футбол, Томас Мюллер, Лига чемпионов, Бавария, ПСЖ
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Источник: fcbayern.com

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