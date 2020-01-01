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Эррера - о поражении от Баварии: Наша цель - вернуться в финал

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Испанец признался, что команда чувствует себя плохо.
Андер Эррера в матче против Баварии
Андер Эррера в матче против Баварии
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера высказался о поражении от Баварии (0:1) в финале Лиги чемпионов.

“Мы чувствуем себя дерьмово. Нужно проанализировать сложившуюся ситуацию и понять, что делать дальше. Вечер был сложным, мы построили нечто важное для клуба и фанатов. У команды появилась новая цель - вернуться в финал.

У нас было много моментов на протяжении всего матча. Наверное, даже больше, чем у Баварии. Но уже ничего нельзя изменить, это финал. Не забиваешь ты - забивают тебе.

В субботу состоится Лиги 1 против Ланса, мы должны переключиться на чемпионат и начать поход за новой мечтой“, - цитирует Эрреру RMC Sport.

Смотрите также видео гола и обзор матча ПСЖ - Бавария.

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Теги: футбол, Андер Эррера, ПСЖ, Лига чемпионов
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