Эррера - о поражении от Баварии: Наша цель - вернуться в финал

Испанец признался, что команда чувствует себя плохо.

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера высказался о поражении от Баварии (0:1) в финале Лиги чемпионов.

“Мы чувствуем себя дерьмово. Нужно проанализировать сложившуюся ситуацию и понять, что делать дальше. Вечер был сложным, мы построили нечто важное для клуба и фанатов. У команды появилась новая цель - вернуться в финал.

У нас было много моментов на протяжении всего матча. Наверное, даже больше, чем у Баварии. Но уже ничего нельзя изменить, это финал. Не забиваешь ты - забивают тебе.

В субботу состоится Лиги 1 против Ланса, мы должны переключиться на чемпионат и начать поход за новой мечтой“, - цитирует Эрреру RMC Sport.

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