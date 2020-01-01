Кан - о победе Баварии в ЛЧ: Парни с полной концентрацией работали ради этого титула

Легендарный вратарь отметил, что команда была голодной до побед.

Легенда Баварии Оливер Кан прокомментировал победу команды над ПСЖ (1:0) в финале Лиги чемпионов.

“В ноябре Хасан Салихамиджич сказал мне, что когда-нибудь он снова хотел бы выиграть Лигу чемпионов. Сказано, сделано. Я думаю, что слово “команда“ играет решающую роль. И особенно стоит отметить тот голод, что испытывали парни на протяжении сезона. Они никогда не довольствовались собой. Всегда было ощущение, что они продолжают с полной концентрацией работать ради этого титула. Эта система как будто была создана для этой команды.

ПСЖ смог частично высвободиться из под нашего давления, но наши игроки оставались начеку. Так мы смогли держать под контролем таких футболистов мирового уровня как Неймар и Мбаппе. Мануэль Нойер совершил два очень важных сэйва. Это именно то, что голкипер Баварии просто обязан уметь: ему не приходится постоянно вступать в дело, но когда это необходимо, он всегда надежен“, - цитирует Кана официальный сайт Баварии.

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