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Неймар по ошибке поздравил другой клуб с победой в Лиге чемпионов

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Бразилец "потерял" одну букву.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар оконфузился после поражения от Баварии в финале Лиги чемпионов.

Бразилец в Twitter хотел поздравить мюнхенцев с победой в турнире, но отметил в посте Байер, не дописав одну букву (Bayer - Байер, Bayern - Бавария).

“Проигрыш - это часть спорта, мы стараемся, боремся до конца. Спасибо за поддержку и привязанность каждого из вас. И поздравляю Байер“, - написал Неймар.

Отметим, что Байер уже отреагировал на сообщение Неймара удивленным эмодзи.

Ранее сообщалось, что Неймар расплакался после поражения в финале Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

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Теги: Неймар, Лига чемпионов, футбол, конфуз, вне игры
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