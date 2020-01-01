Неймар по ошибке поздравил другой клуб с победой в Лиге чемпионов

Бразилец "потерял" одну букву.

Нападающий ПСЖ Неймар оконфузился после поражения от Баварии в финале Лиги чемпионов.

Бразилец в Twitter хотел поздравить мюнхенцев с победой в турнире, но отметил в посте Байер, не дописав одну букву (Bayer - Байер, Bayern - Бавария).

“Проигрыш - это часть спорта, мы стараемся, боремся до конца. Спасибо за поддержку и привязанность каждого из вас. И поздравляю Байер“, - написал Неймар.

Отметим, что Байер уже отреагировал на сообщение Неймара удивленным эмодзи.

Ранее сообщалось, что Неймар расплакался после поражения в финале Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.