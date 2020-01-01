Коман: Мне жаль ПСЖ

Француз ранее играл за "парижан".

Полузащитник Баварии Кингсли Коман прокомментировал победу своей команды в финале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:0).

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“Конечно, я очень и очень счастлив. Я хотел бы подчеркнуть это. Это был невероятный вечер - не только для клуба, но и для всех болельщиков.

Я хотел показать хорошую игру. Но я не имею ничего против ПСЖ. Просто сейчас я на сто процентов баварец и я хотел непременно победить. И для этого нужно просто оставаться профессионалом.

Во время матча нельзя думать ни о чем другом. Конечно, мне жаль ПСЖ, я им сочувствую, так как я тоже из этого города“, - приводит слова француза официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.