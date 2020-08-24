Дэвис - о победе в ЛЧ: В детстве о таком можешь только мечтать

Канадец выиграл титул.

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов (1:0).

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“Кто бы мог такое когда-нибудь представить: я приехал в Баварию из Канады и выиграл с ней Лигу чемпионов. Если бы мне кто-то два или три года назад сказал, что так будет, я бы ему ответил, что он врет. Но получается, что мечты сбываются.

В детстве о таком можешь только мечтать. О том, как приедешь в Европу и выиграешь Лигу чемпионов в составе такого великого клуба, как Бавария.

Своим примером хочу показать другим, что любая мечта может исполниться. Как же приятно стоять здесь с медалью на шее и с кубком в нескольких шагах от меня“, - рассказал футболист официальному сайту УЕФА.

Отметим, что Дэвис стал первым канадцем, выигравшим Лигу чемпионов.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.