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Чемпионы: Бавария показала видео из раздевалки после победы в Лиге чемпионов

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Мюнхенский клуб оформил требл.
Бавария выиграла трофей
Бавария выиграла трофей
Getty Images

Мюнхенская Бавария в Twitter опубликовала видео из раздевалки команды после победного финала Лиги чемпионов против ПСЖ (1:0).

На видео защитник команды Давид Алаба занес в раздевалку выигранный трофей, а партнеры по клубу начинает петь “Campeones, Campeones“. Кроме того, футболисты достали алкогольные напитки. 

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

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Теги: Бавария, Лига чемпионов, футбол, вне игры
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