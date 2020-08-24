Чемпионы: Бавария показала видео из раздевалки после победы в Лиге чемпионов

Мюнхенский клуб оформил требл.

Мюнхенская Бавария в Twitter опубликовала видео из раздевалки команды после победного финала Лиги чемпионов против ПСЖ (1:0).

На видео защитник команды Давид Алаба занес в раздевалку выигранный трофей, а партнеры по клубу начинает петь “Campeones, Campeones“. Кроме того, футболисты достали алкогольные напитки.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.