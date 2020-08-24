Чемпионы: Бавария показала видео из раздевалки после победы в Лиге чемпионов
Мюнхенский клуб оформил требл.
Мюнхенская Бавария в Twitter опубликовала видео из раздевалки команды после победного финала Лиги чемпионов против ПСЖ (1:0).
На видео защитник команды Давид Алаба занес в раздевалку выигранный трофей, а партнеры по клубу начинает петь “Campeones, Campeones“. Кроме того, футболисты достали алкогольные напитки.
CAMPEEEEEEEEEEONES, CAMPEEEEEEEEEEONES OLE OLE OLE! 🙌 🏆#MiaSanChampions #FCBayern pic.twitter.com/9ijHkGm3PI— CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@FCBayern) August 24, 2020
Вашему вниманию видео гола и обзор матча.
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