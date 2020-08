Неймар расплакался после поражения в финале Лиги чемпионов

Лидер ПСЖ Неймар расплакался после поражения от Баварии (0:1) в финале Лиги чемпионов.

Расплакавшегося Неймара успокаивал защитник Баварии Давид Алаба.

После этого бразилец ушел на скамейку, где плакал в одиночестве.

Emotional Neymar can’t keep back his tears after coming close, but not quite securing the the #UCLfinal trophy tonight 😭 did @PSG_inside deserve more from the game? Let us know 👇🏽👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/KAVQoh6OU7