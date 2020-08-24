Неймар расплакался после поражения в финале Лиги чемпионов
Бразилец не сдержал эмоций.
Лидер ПСЖ Неймар расплакался после поражения от Баварии (0:1) в финале Лиги чемпионов.
Расплакавшегося Неймара успокаивал защитник Баварии Давид Алаба.
It's all too much for Neymar 😭#UCLfinal | #UCL | #PSGFCB | @DAZN_CA pic.twitter.com/r6VhRPKDcc— Goal (@goal) August 23, 2020
После этого бразилец ушел на скамейку, где плакал в одиночестве.
Emotional Neymar can’t keep back his tears after coming close, but not quite securing the the #UCLfinal trophy tonight 😭 did @PSG_inside deserve more from the game? Let us know 👇🏽👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/KAVQoh6OU7— Pitch 22 ⚽️ (@Pitch221) August 23, 2020
Отметим, что фанаты ПСЖ разгромили Париж после поражения в финале Лиги чемпионов.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча.
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