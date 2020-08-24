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Неймар расплакался после поражения в финале Лиги чемпионов

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Бразилец не сдержал эмоций.
Неймар
Неймар
Getty Images

Лидер ПСЖ Неймар расплакался после поражения от Баварии (0:1) в финале Лиги чемпионов.

Расплакавшегося Неймара успокаивал защитник Баварии Давид Алаба.

После этого бразилец ушел на скамейку, где плакал в одиночестве.

Отметим, что фанаты ПСЖ разгромили Париж после поражения в финале Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Лига чемпионов, футбол
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гость  (аноним)  24.08.2020, 09:35
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