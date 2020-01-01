Тухель: Футболисты ПСЖ оставили свои сердца в матче с Баварией

Французский коллектив не сумел выиграть трофей.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов от Баварии (0:1).

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“Мы целиком и полностью отдали себя борьбе. Оставили на поле свои сердца и все остальное. В финале это и необходимо, но результат не может гарантировать никто. Мне еще раньше пришла мысль о том, что первый гол может стать решающим в этом матче.

В итоге получилась эта разница между двумя очень сильными соперниками. Я горжусь нашим менталитетом и тем, как мы провели последние несколько матчей. О большем тренер не может и просить. Я разочарован, но горжусь своими игроками.

Неймар? Я горжусь им, он снова показал свой высочайший класс и сильный характер. Для Мбаппе игра была тяжелой, поскольку он пропустил большую часть подготовки из-за травмы. Это просто чудо, что он сейчас здесь с нами“, - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.