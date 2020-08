Фанаты ПСЖ разгромили Париж после поражения в финале Лиги чемпионов

Болельщики ПСЖ устроиили погром в Париже после поражения своей команды в финале Лиги чемпионов против Баварии (0:1).

Фанаты скандировали различные кричалки, мяли и жгли автомобили около домашнего стадиона ПСЖ - Парк де Пренс.

Some hooliganism & vandalism now occurring in pockets across Paris as PSG fans don’t know where to turn. pic.twitter.com/RgyDDlzN1l