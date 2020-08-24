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Фанаты ПСЖ разгромили Париж после поражения в финале Лиги чемпионов

Комментариев: 4
Болельщики не смогли принять поражение.
Фанаты не сдержали эмоций
Фанаты не сдержали эмоций
Getty Images

Болельщики ПСЖ устроиили погром в Париже после поражения своей команды в финале Лиги чемпионов против Баварии (0:1).

Фанаты скандировали различные кричалки, мяли и жгли автомобили около домашнего стадиона ПСЖ - Парк де Пренс.

Сообщается, что как минимум одна машина была подожжена.

Отмечается, что болельщики “парижан“ кидали предметы в полицейских.

Кроме того, фанаты приняли участие в столкновениях с полицией Парижа. Правоохранители разогнали толпу слезоточивым газом.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

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Теги: ПСЖ, Бавария, Лига чемпионов, футбол, вне игры, погром
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Комментариев (4)
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advokit    24.08.2020, 09:13
Оценка:  +3
advokit
На передньому плані чорножопий "француз" - сопадение???!!.. )))
Потому_что    24.08.2020, 10:31
Оценка:  0
Потому_что
Коренные Парижане давно уже живут на окраинах, как и в Киеве, который уже без Киевлян.
гость  (аноним)  24.08.2020, 08:54
Оценка:  +4
гость
Хорошо что победила Бавария. Этим долбоёбом нет повода для радости.
гость  (аноним)  24.08.2020, 08:02
Оценка:  0
гость
КОНШИННИЕ БАЛЭЛШЫКЫ
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