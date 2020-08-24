Фанаты ПСЖ разгромили Париж после поражения в финале Лиги чемпионов

Болельщики не смогли принять поражение.

Болельщики ПСЖ устроиили погром в Париже после поражения своей команды в финале Лиги чемпионов против Баварии (0:1).

Фанаты скандировали различные кричалки, мяли и жгли автомобили около домашнего стадиона ПСЖ - Парк де Пренс.

Some hooliganism & vandalism now occurring in pockets across Paris as PSG fans don’t know where to turn. pic.twitter.com/RgyDDlzN1l — Get French Football News (@GFFN) August 23, 2020

Сообщается, что как минимум одна машина была подожжена.

Отмечается, что болельщики “парижан“ кидали предметы в полицейских.

Кроме того, фанаты приняли участие в столкновениях с полицией Парижа. Правоохранители разогнали толпу слезоточивым газом.

Clashes between PSG fans and police in Paris tonight 🇫🇷 pic.twitter.com/BgDBD5Y7yg — Casual Ultra (@thecasualultra) August 23, 2020

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.