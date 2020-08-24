Фанаты ПСЖ разгромили Париж после поражения в финале Лиги чемпионов
Болельщики не смогли принять поражение.
Болельщики ПСЖ устроиили погром в Париже после поражения своей команды в финале Лиги чемпионов против Баварии (0:1).
Фанаты скандировали различные кричалки, мяли и жгли автомобили около домашнего стадиона ПСЖ - Парк де Пренс.
Some hooliganism & vandalism now occurring in pockets across Paris as PSG fans don’t know where to turn. pic.twitter.com/RgyDDlzN1l— Get French Football News (@GFFN) August 23, 2020
Сообщается, что как минимум одна машина была подожжена.
Отмечается, что болельщики “парижан“ кидали предметы в полицейских.
Кроме того, фанаты приняли участие в столкновениях с полицией Парижа. Правоохранители разогнали толпу слезоточивым газом.
Clashes between PSG fans and police in Paris tonight 🇫🇷 pic.twitter.com/BgDBD5Y7yg— Casual Ultra (@thecasualultra) August 23, 2020
Вашему вниманию видео гола и обзор матча.
Полная версия правил