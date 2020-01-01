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Флик: Это лучший вариант завершения сезона

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Наставник похвалил футболистов мюнхенской команды.
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик
Getty Images

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:0).

“Команда заслуживает самых лестных слов после этой победы. Еще зимой мы показали, что настроены серьезно. Для меня, как для тренера, это лучший вариант завершения сезона.

Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же Бавария намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим. Мы доставили сопернику множество проблем“, - рассказал наставник пресс-службе УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Ханс-Дитер Флик, Бавария, Лига чемпионов, футбол
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