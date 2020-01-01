Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бавария выиграла Лигу чемпионов-2019/20

Комментариев: 0
Немецкий клуб в ярком финале оказался сильнее ПСЖ.
Бавария выиграла Лигу чемпионов-2019/20

Бавария одержала победу над ПСЖ в финале Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне на стадионе Да Луш.

В финале сыграли действительно лучшие команды на данный момент – Бавария и ПСЖ выиграли все внутренние турниры этого года и уверенно прошли в финал ЛЧ, правда, при этом путь Баварии был все же сложнее по именам соперников.

У ПСЖ на поле вышел восстановившийся после травмы Навас, а вот Верратти оказался на скамейке запасных. У Баварии вышли со старта все сильнейшие, правда уже в середине первого тайма травмированного Боатенга пришлось менять на Зюле.

Вообще первый тайм вышел очень ярким, динамичным со множеством моментов у ворот. Первый реальный шанс открыть счет был у ПСЖ - Неймар после передачи из глубины оказался перед Нойером, но не смог переиграть голкипера.

В ответ Левандовски с линии штрафной вратарской после разворота пробил в штангу. Проходит две минуты и уже Ди Мария оказался на ударной позиции, но пробил слабо.

Бавария ответила на 31-й минуте и вновь Левандовски пробивал головой под перекладину, но Навас сделал сейв.

Последнее слово было за ПСЖ. Перед самым перерывом Мбаппе устроил “стеночку“ с Эррерой в штрафной площади Баварии и пробивал метров с восьми, но попал точно в руки Нойеру.

Добавим, что перед самым свистком на перерыв Бавария претендовала на пенальти, но Орсато не отреагировал на падение Кингсли Комана.

Во втором тайме моментов было больше – команды понимали цену ошибки, поэтому стали играть осторожнее. Но гол все же был забит. На 59-й минуте Киммих перед штрафной принял мяч и прекрасной передачей нашел на дальнем углу Комана. Кингсли пробил головой с отскоком от газона, не оставив шансов Навасу.

Уже в следующей атаке Коман с той же позиции пробил вдоль ворот мимо Наваса, но голвипера подстраховал Тьяго Силва.

После этого Бавария стала играть по счету, стала задействовать высокий прессинг и собых шансов ПСЖ не дала. Был момент у Маркиньоса – справился Нойер. Были подозрения на пенальти, но фол Киммиха на Мбаппе остался без внимания Орсато. В остальном прострелы были безадресными. Попытался обострить игру вышедший в концовке Чупо-Мотинг, но и он свои два момента не реализовал.

В итоге финальный свисток зафиксировал победу Баварии, для которой это седьмая победа в Лиге чемпионов. ПСЖ свою мечту и мечту шейхов отложил минимум на следующий год.

ПСЖ — Бавария 0:1
Гол: Коман, 59

ПСЖ: Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 80) — Эррера (Дракслер, 72), Маркиньос, Паредес (Верратти, 65) — Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго (Толиссо, 86) — Коман (Перишич, 68), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 68) — Левандовски.

Предупреждения: Паредес, Неймар, Силва — Дэвис, Гнабри, Зюле, Мюллер.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь