Бавария выиграла Лигу чемпионов-2019/20

Немецкий клуб в ярком финале оказался сильнее ПСЖ.

Бавария одержала победу над ПСЖ в финале Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне на стадионе Да Луш.

В финале сыграли действительно лучшие команды на данный момент – Бавария и ПСЖ выиграли все внутренние турниры этого года и уверенно прошли в финал ЛЧ, правда, при этом путь Баварии был все же сложнее по именам соперников.

У ПСЖ на поле вышел восстановившийся после травмы Навас, а вот Верратти оказался на скамейке запасных. У Баварии вышли со старта все сильнейшие, правда уже в середине первого тайма травмированного Боатенга пришлось менять на Зюле.

Вообще первый тайм вышел очень ярким, динамичным со множеством моментов у ворот. Первый реальный шанс открыть счет был у ПСЖ - Неймар после передачи из глубины оказался перед Нойером, но не смог переиграть голкипера.

В ответ Левандовски с линии штрафной вратарской после разворота пробил в штангу. Проходит две минуты и уже Ди Мария оказался на ударной позиции, но пробил слабо.

Бавария ответила на 31-й минуте и вновь Левандовски пробивал головой под перекладину, но Навас сделал сейв.

Последнее слово было за ПСЖ. Перед самым перерывом Мбаппе устроил “стеночку“ с Эррерой в штрафной площади Баварии и пробивал метров с восьми, но попал точно в руки Нойеру.

Добавим, что перед самым свистком на перерыв Бавария претендовала на пенальти, но Орсато не отреагировал на падение Кингсли Комана.

Во втором тайме моментов было больше – команды понимали цену ошибки, поэтому стали играть осторожнее. Но гол все же был забит. На 59-й минуте Киммих перед штрафной принял мяч и прекрасной передачей нашел на дальнем углу Комана. Кингсли пробил головой с отскоком от газона, не оставив шансов Навасу.

Уже в следующей атаке Коман с той же позиции пробил вдоль ворот мимо Наваса, но голвипера подстраховал Тьяго Силва.

После этого Бавария стала играть по счету, стала задействовать высокий прессинг и собых шансов ПСЖ не дала. Был момент у Маркиньоса – справился Нойер. Были подозрения на пенальти, но фол Киммиха на Мбаппе остался без внимания Орсато. В остальном прострелы были безадресными. Попытался обострить игру вышедший в концовке Чупо-Мотинг, но и он свои два момента не реализовал.

В итоге финальный свисток зафиксировал победу Баварии, для которой это седьмая победа в Лиге чемпионов. ПСЖ свою мечту и мечту шейхов отложил минимум на следующий год.

ПСЖ — Бавария 0:1

Гол: Коман, 59



ПСЖ: Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 80) — Эррера (Дракслер, 72), Маркиньос, Паредес (Верратти, 65) — Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.



Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго (Толиссо, 86) — Коман (Перишич, 68), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 68) — Левандовски.



Предупреждения: Паредес, Неймар, Силва — Дэвис, Гнабри, Зюле, Мюллер.