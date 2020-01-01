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Мюллер повторил рекорд Крооса в Лиге чемпионов

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Для немца это четвертый финал турнира.
Томас Мюллер
Томас Мюллер
Getty Images

Бавария играет с ПСЖ в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В стартовом составе баварцев вышел форвард Томас Мюллер. Для немецкого игрока это четвертый финал Лиги чемпионов в карьере. Об этом сообщает Gracenote Live. Ранее он участвовал в решающих поединках сезонов-2009/10, 2011/12 и 2012/13.

По этому показателю футболист с полузащитником Реала Тони Кроосом. Таким образом, Мюллер повторил достижение среди представителей Германии.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка ПСЖ - Бавария.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Томас Мюллер, Бавария, Тони Кроос
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