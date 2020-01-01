Мюллер повторил рекорд Крооса в Лиге чемпионов

Для немца это четвертый финал турнира.

Бавария играет с ПСЖ в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В стартовом составе баварцев вышел форвард Томас Мюллер. Для немецкого игрока это четвертый финал Лиги чемпионов в карьере. Об этом сообщает Gracenote Live. Ранее он участвовал в решающих поединках сезонов-2009/10, 2011/12 и 2012/13.

По этому показателю футболист с полузащитником Реала Тони Кроосом. Таким образом, Мюллер повторил достижение среди представителей Германии.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка ПСЖ - Бавария.