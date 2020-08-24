Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Состав ПСЖ почти в шесть раз дороже игроков Баварии

Комментариев: 1
Руководство парижан потратило намного больше денег, чем мюнхенцы.
Игроки ПСЖ и Баварии
Игроки ПСЖ и Баварии
Getty Images

В рамках финала Лиги чемпионов ПСЖ встречается с Баварией.

Отметим, что состав французского клуба оценивается значительно дороже, чем его соперник. По данным портала Transfermarkt, цена основы ПСЖ составляет около 600 миллионов евро, в то время как игроков Баварии - 111 миллионов.

Самыми дорогими футболистами в составе парижан являются Килиан Мбаппе (145 миллионов) и Неймар (220 миллионов), а в стане баварцев - Мануэль Нойер (30 миллионов) и Тьяго (25 миллионов).

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка ПСЖ - Бавария.

Поделись:
Теги: футбол, Бавария, ПСЖ, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
KоляТашлинков    24.08.2020, 00:56
Оценка:  -21
KоляТашлинков
К счастью,деньги не всегда решают всё. :-)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь