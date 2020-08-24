Состав ПСЖ почти в шесть раз дороже игроков Баварии

Руководство парижан потратило намного больше денег, чем мюнхенцы.

В рамках финала Лиги чемпионов ПСЖ встречается с Баварией.

Отметим, что состав французского клуба оценивается значительно дороже, чем его соперник. По данным портала Transfermarkt, цена основы ПСЖ составляет около 600 миллионов евро, в то время как игроков Баварии - 111 миллионов.

Самыми дорогими футболистами в составе парижан являются Килиан Мбаппе (145 миллионов) и Неймар (220 миллионов), а в стане баварцев - Мануэль Нойер (30 миллионов) и Тьяго (25 миллионов).

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка ПСЖ - Бавария.