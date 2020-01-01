Впервые в финале Лиги чемпионов сыграют два представителя стран, входящих в КОНКАКАФ
Альфонсо Дэвис и Кейлор Навас установили уникальное достижение.
ПСЖ и Бавария играют в финале Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Впервые за всю историю европейских клубных турниров в решающем поединке встречаются два игрока КОНКАКАФ (конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). Об этом сообщает MisterChip.
Баварию представляет игрок сборной Канады Альфонсо Дэвис. Цвета парижан, в свою очередь, защищает голкипер Кейлор Навас из Коста-Рики.
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