Последние шесть дебютантов финалов ЛЧ проигрывали турнир

ПСЖ имеет шанс разрушить "проклятие" клубов, которые впервые играют в решающем поединке.

ПСЖ ведет борьбу за победу в Лиге чемпионов Getty Images

ПСЖ играет с Баварией в финале Лиги чемпионов сезона-2019/20. Для парижан это первый финал еврокубка в истории.

По информации OptaJean, французский клуб стал 41-м коллективом-дебютантом турнира. Отметим, предыдущие шесть клубов, которые играли в финале ЛЧ впервые, проигрывали борьбу за титул.

Последний раз дебютант финала выигрывал в 1997 году. Тогда дортмундская Боруссия одержала победу над туринским Ювентусом со счетом 3:1.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка ПСЖ - Бавария.