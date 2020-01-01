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Последние шесть дебютантов финалов ЛЧ проигрывали турнир

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ПСЖ имеет шанс разрушить "проклятие" клубов, которые впервые играют в решающем поединке.
ПСЖ ведет борьбу за победу в Лиге чемпионов
ПСЖ ведет борьбу за победу в Лиге чемпионов
Getty Images

ПСЖ играет с Баварией в финале Лиги чемпионов сезона-2019/20. Для парижан это первый финал еврокубка в истории.

По информации OptaJean, французский клуб стал 41-м коллективом-дебютантом турнира. Отметим, предыдущие шесть клубов, которые играли в финале ЛЧ впервые, проигрывали борьбу за титул.

Последний раз дебютант финала выигрывал в 1997 году. Тогда дортмундская Боруссия одержала победу над туринским Ювентусом со счетом 3:1.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка ПСЖ - Бавария.

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Теги: футбол, ПСЖ, Бавария, Лига чемпионов
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