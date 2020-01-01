ПСЖ - Бавария: стартовые составы на финал Лиги чемпионов
Сегодня, 23 августа, в Лиссабоне (Португалия) пройдет финал Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, где встретятся ПСЖ и Бавария.
Тренерские штабы уже объявили стартовые составы команд на решающий поединок.
ПСЖ: Навас - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Эррера, Маркиньос, Паредес - Ди Мария, Мбаппе, Неймар
Запасные: Рико, Булка, Верратти, Чупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гуйе, Дагба
Бавария: Нойер - Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис - Горецка, Тиаго - Гнабри, Мюллер, Коман - Левандовски
Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Павар, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча ПСЖ - Бавария, которая начнется 23 августа в 22:00 по киевскому времени. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.
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