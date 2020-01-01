ПСЖ - Бавария: стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Команды определят победителя титула в сезоне-2019/20.

Томас Тухель и Ханс-Дитер Флик определились со стартовыми составами Getty Images

Сегодня, 23 августа, в Лиссабоне (Португалия) пройдет финал Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, где встретятся ПСЖ и Бавария.

Тренерские штабы уже объявили стартовые составы команд на решающий поединок.

ПСЖ: Навас - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Эррера, Маркиньос, Паредес - Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Запасные: Рико, Булка, Верратти, Чупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гуйе, Дагба

Бавария: Нойер - Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис - Горецка, Тиаго - Гнабри, Мюллер, Коман - Левандовски

Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Павар, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча ПСЖ - Бавария, которая начнется 23 августа в 22:00 по киевскому времени. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.