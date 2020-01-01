Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ - Бавария 0:1 видео гола и обзор финала Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Гол Кингсли Комана принес мюнхенцам титул.

ПСЖ - Бавария: видео голов и обзор финала
ПСЖ - Бавария: видео голов и обзор финала
Getty Images

Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов сезона-2019/20. 

В первом тайме команды голов не забивали.

На 59-й минуте Кингсли Коман после передачи Йозуа Киммиха точным ударом головой вывел мюнхенцев вперед и принес своей команде победу.

Этот титул стал для баварцев шестым в истории.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча ПСЖ - Бавария:

ПСЖ - Бавария 0:1
Гол: Коман, 59

ПСЖ: Навас - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 80) - Эррера (Дракслер, 72), Маркиньос, Паредес (Верратти, 65) - Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.

Бавария: Нойер - Киммих, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Дэвис - Горецка, Тиаго (Толиссо, 86) - Коман (Перишич, 68), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 68) - Левандовски.

Предупреждения: Паредес, Неймар, Силва - Дэвис, Гнабри, Зюле, Мюллер. 

Поделись:
Теги: ПСЖ, Бавария, видео голов, обзор матча, футбол, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь