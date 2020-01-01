ПСЖ - Бавария 0:1 видео гола и обзор финала Лиги чемпионов

Гол Кингсли Комана принес мюнхенцам титул.

ПСЖ - Бавария: видео голов и обзор финала Getty Images

Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В первом тайме команды голов не забивали.

На 59-й минуте Кингсли Коман после передачи Йозуа Киммиха точным ударом головой вывел мюнхенцев вперед и принес своей команде победу.

Этот титул стал для баварцев шестым в истории.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча ПСЖ - Бавария:

ПСЖ - Бавария 0:1

Гол: Коман, 59



ПСЖ: Навас - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 80) - Эррера (Дракслер, 72), Маркиньос, Паредес (Верратти, 65) - Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.



Бавария: Нойер - Киммих, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Дэвис - Горецка, Тиаго (Толиссо, 86) - Коман (Перишич, 68), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 68) - Левандовски.



Предупреждения: Паредес, Неймар, Силва - Дэвис, Гнабри, Зюле, Мюллер.