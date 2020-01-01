ПСЖ - Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

ПСЖ и Бавария встретятся в финале Лиги чемпионов-2019/20. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 23 августа, ПСЖ и Бавария сыграют в финале Лиги чемпионов-2019/20. Поединок состоится в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Эштадиу да Луш, и будет проходить без зрителей.

Между собой команды играли 8 раз, и все поединки были в рамках группового этапа Лиги чемпионов. На счету ПСЖ 5 побед, а Бавария была триумфатором в трех встречах. Ни разу в матчах команд не было зафиксировано ничьей.

Что касается предстоящего противостояния, то букмекеры считают фаворитом немецкий клуб.

Так, в компании William Hill на победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 2.05, в то время как триумф подопечных Тухеля оценили в 3.25. На ничью в основное время здесь принимают ставки с коэффициентом 3.90.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа ПСЖ - 3.25, победа Баварии - 2.00, ничья в основное время - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча ПСЖ - Бавария, которая начнется 23 августа в 22:00 по киевскому времени.