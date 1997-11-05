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ПСЖ - Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов начнется в 22:00

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ПСЖ и Бавария встретятся в финале Лиги чемпионов-2019/20. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
ПСЖ - Бавария: онлайн-трансляция матча
ПСЖ - Бавария: онлайн-трансляция матча

В воскресенье, 23 августа, ПСЖ и Бавария сыграют в финале Лиги чемпионов-2019/20. Поединок состоится в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Эштадиу да Луш, и будет проходить без зрителей.

Онлайн-трансляция матча ПСЖ - Бавария будет доступна в этой новости 23 августа, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В полуфинале турнира, который проходил в формате одного матча из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса, ПСЖ разобрался с Лейпцигом со счетом 3:0, а Бавария с таким же счетом переиграла Лион.

Между собой команды играли 8 раз, и все поединки были в рамках группового этапа Лиги чемпионов. На счету ПСЖ 5 побед, а Бавария была триумфатором в трех встречах. Ни разу в матчах команд не было зафиксировано ничьей.

Что касается предстоящего противостояния, то букмекеры считают фаворитом немецкий клуб.

Последние матчи ПСЖ:

18.08.20. РБ Лейпциг - ПСЖ - 0:3 (Лига чемпионов)
12.08.20. Аталанта - ПСЖ - 1:2 (Лига чемпионов)
05.08.20. ПСЖ - Сошо - 1:0 (Товарищеский матч)
31.07.20. ПСЖ - Лион - 0:0 / 6:5 по пен. (Кубок французской лиги)
24.07.20. ПСЖ - Сент-Этьен - 1:0 (Кубок Франции)

Последние матчи Баварии:

19.08.20. Лион - Бавария - 0:3 (Лига чемпионов)
14.08.20. Барселона - Бавария - 2:8 (Лига чемпионов)
08.08.20. Бавария - Челси - 4:1 (Лига чемпионов)
31.07.20. Бавария - Марсель - 1:0 (Товарищеский матч)
04.07.20. Байер - Бавария - 2:4 (Кубок Германии)

Последние очные встречи:

05.12.17. Бавария - ПСЖ - 3:1 (Лига чемпионов)
27.09.17. ПСЖ - Бавария - 3:0 (Лига чемпионов)
18.10.00. Бавария - ПСЖ - 2:0 (Лига чемпионов)
26.09.00. ПСЖ - Бавария - 1:0 (Лига чемпионов)
05.11.97. ПСЖ - Бавария - 3:1 (Лига чемпионов)

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Теги: ПСЖ, Бавария, Лига Чемпионов, онлайн-трансляция, футбол, онлайн-трансляция
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