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Бавария побила рекорд Реала и Ливерпуля в Лиге чемпионов

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Немецкий клуб уверенно вышел в финал.
Бавария Мюнхен
Бавария Мюнхен
Getty Images

В рамках полуфинала Лиги чемпионов Бавария уверенно обыграла Лион (3:0).

Мюнхенский клуб благодаря этим голам побил рекорд Реала и Ливерпуля. Данные команды забивали по 41 голу в течение одного сезона в ЛЧ. “Сливочные“ достигли такого результата в сезоне-2013/14, а “красные“ в розыгрыше-2017/18.

Мюнхенский клуб, в свою очередь, уже достиг отметки 42 голов, а впереди финал, в котором сыграют с ПСЖ.

Лидер по количеству голов является Барселона, которая забила 45 голов в сезоне-1999/00. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лион - Бавария.

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Теги: Бавария Мюнхен, футбол, Лига чемпионов
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