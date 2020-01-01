ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
В воскресенье, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, в котором встретятся французский ПСЖ и немецкая Бавария.
Данный поединок пройдет в Лиссабоне (Португалия) на стадионе Эштадиу да Луш, где свои матчи проводит Бенфика. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. Отметим, что трибуны, как и в предыдущих матчах, будут пустыми.
Где смотреть матч? В Украине права на показ всех матчей группового этапа и матчей стадии плей-офф еврокубковых турниров в сезоне-2019/20 имеют телеканалы Футбол 1/2/3. Матч ПСЖ - Бавария будет показывать канал Футбол 1.
Примечательно, что впервые в финале Лиги чемпионов сыграют немецкая и французская команды.
Напомним, в полуфинале турнира ПСЖ обыграл Лейпциг со счетом 3:0, а Бавария с тем же счетом выиграла у Лиона.
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