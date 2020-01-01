Бавария уверенно переиграла Лион и вышла в финал Лиги чемпионов

Мюнхенцы трижды поразили ворота соперника и не пропустили ни одного гола.

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретились Лион и Бавария. У большинства экспертов не было сомнений, что именно мюнхенцы выйдут в финал, особенно после разгрома Барселоны.

Однако шансы на чудо в исполнении "олимпийцев" все же имелись, ведь именно они выбили из нынешнего розыгрыша турнира Ювентус и Манчестер Сити. Лион действительно имел все шансы если и не победить, то хотя бы забить. С первых же минут встречи "львы" играли смело и активно, наседая на соперника. Подопечные Флика, вероятно, немного не ожидали такого прессинга.

Бавария обыграла Лион Getty Images

Высокая скорость игры, отличные пасы за спину защитникам Баварии и быстрые переходы со своей половины поля на чужую позволили Лиону создать два потрясающих момента в начале встречи – Депай вышел один на один, однако Нойер вовремя вышел из ворот и не позволил Мемфису забить, а затем Токо-Экамби, сам себе создавший момент, пробил с нескольких метров прямо в штангу.

И тут сработало правило футбола – не забиваешь ты, забивают тебе. Именно это и сделала Бавария. На 18-й минуте встречи Серж Гнабри получил пас на левом фланге, сместился в центр и отправил мяч в "девятку".

Бавария обыграла Лион Getty Images

Через 15 минут Гнабри оформил дубль, подстраховав Левандовски, который неудачно "налетел" на мяч и не сумел забить. Вообще, первый тайм у Роберта откровенно не задался – он дважды сильно получил – в лицо и в торс, да еще и два великолепных момента не реализовал.

Второй тайм начался не настолько ярко и активно, как первый. Моменты уже создавали мюнхенцы, а Лион, хоть и пытался огрызаться, но не показывал тех высоких скоростей, что в начале. Неплохие моменты были у Депая и Токо-Экамби, но, опять же, мяч упорно не летел в ворота.

Бавария обыграла Лион Getty Images

Впрочем, забить не получалось и у Баварии - имея множество отличных моментов и шансов увеличить свое преимущество, мюнхенцы никак не могли поразить ворота Лопеша. Наставники команд проводили замены, но и это никак не помогало изменить счет в матче.

В итоге, Бавария все же забила, - Коутиньо, который появился на поле на 75-й минуте встречи, замкнул передачу, но перед этим до мяча дотронулся его партнер по команде, и из-за этого Филипе оказался в офсайде.

Бавария обыграла Лион Getty Images

Встреча плавно подходила к своему завершению, и за несколько минут до финального свистка забить наконец-то удалось Левандовски, который выиграл борьбу в воздухе. Это уже 15-й гол поляка в 9-ти матчах Лиги чемпионов.

Таким образом, Бавария закономерно одержала победу. Да, Лион показал отличный футбол, но им не хватило точности, а мюнхенцы, объективно, были сильнее. Подопечные Флика уверенно вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ в воскресенье, 23 августа.

Бавария обыграла Лион Getty Images

Лион - Бавария - 0:3

Голы: - Гнабри, 18, 33, Левандовски, 89

Лион: Лопеш - Денайер, Марсело, Марсал (Шерки, 73) - Бруно (Мендес, 46) – Дюбуа (Тете, 67), Какере, Ауар, Корне - Экамби (Рейн-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 57).

Бавария: Нойер - Киммих, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис – Горецка (Павар, 82), Тиаго (Толиссо, 82) - Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 63) - Левандовски.

Предупреждения: Марсело, Марсал, Мендес.