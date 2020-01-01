Лион - Бавария: видео голов и обзор матча
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках второго полуфинала Лиги чемпионов Бавария встречается с Лионом.
Французский клуб в начале поединка имел несколько шансов выйти вперед, однако первыми счет в матче открыли “мюнхенцы“.
На 18-й минуте Серж Гнабри забил великолепный гол, поразив девятку Лопеша. Немец выполнил сольный проход по флангу, а затем с центра на линии штрафной нанес точный удар.
На 33-й минуте Гнабри оформил дубль. Вингер оказался первым на отскоке после прострела Перишича.
Видео гола Гнабри:
Видео гола Гнабри (дубль):
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