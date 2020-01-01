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Лион - Бавария: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках второго полуфинала Лиги чемпионов Бавария встречается с Лионом.

Французский клуб в начале поединка имел несколько шансов выйти вперед, однако первыми счет в матче открыли “мюнхенцы“.

На 18-й минуте Серж Гнабри забил великолепный гол, поразив девятку Лопеша. Немец выполнил сольный проход по флангу, а затем с центра на линии штрафной нанес точный удар.

На 33-й минуте Гнабри оформил дубль. Вингер оказался первым на отскоке после прострела Перишича.

Видео гола Гнабри:

Видео гола Гнабри (дубль):

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