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Мбаппе: Матч ПСЖ - Лион придал бы финалу ЛЧ особый шарм

Комментариев: 1
Француз рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале турнира.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отметил, что в финале Лиги чемпионов хотел бы встретится с Лионом.

“Конечно, я бы предпочел встретиться с Лионом, французским клубом. Если мы сами не будем ценить Лигу 1, то кто будет?

Если придется играть с Баварией - окей, но поединок ПСЖ - Лион придал бы финалу особый шарм“, - приводит слова Мбаппе Get Football News France со ссылкой на RTL.

Матч Лион - Бавария состоится сегодня, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Килиан Мбаппе, ПСЖ, Лион
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.08.2020, 13:04
Оценка:  0
гость
Что в этом Мбаппе ?Он в пустые ворота попасть не может
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