Мбаппе: Матч ПСЖ - Лион придал бы финалу ЛЧ особый шарм

Француз рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале турнира.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отметил, что в финале Лиги чемпионов хотел бы встретится с Лионом.

“Конечно, я бы предпочел встретиться с Лионом, французским клубом. Если мы сами не будем ценить Лигу 1, то кто будет?

Если придется играть с Баварией - окей, но поединок ПСЖ - Лион придал бы финалу особый шарм“, - приводит слова Мбаппе Get Football News France со ссылкой на RTL.

Матч Лион - Бавария состоится сегодня, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.