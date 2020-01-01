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Флик: Моя команда ставит перед собой большие цели

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Наставник мюнхенцев отметил, что его команда находится в отличной форме.
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик
Getty Images

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился своими ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов с Лионом.

“Моя команда меня убедила. У нас великолепная атмосфера, высокий класс и хорошая интенсивность на тренировках. Не знаю, нужно ли это команде, но я спокоен. Просто потому что знаю: моя команда максимально собрана и ставит большие цели. Но мы понимаем, что все решается в одном матче, который начинается при счете 0:0. Нужно сыграть 90 минут так же интенсивно, как против Барселоны. С таким же драйвом и напором.

Все здоровы и готовы играть. Бенжамен Павар не щадил себя в работе, и мы рады, что он снова с нами. Я не рассматриваю его как игрока стартового состава, но он может попасть в заявку.

Толиссо долго был травмирован и последние две недели упорно работал, чтобы вернуться в строй к финальному турниру. Врачи здорово постарались, он готов. С Барселоной он вышел на несколько минут и был заметен. Он прекрасный игрок бокс-ту-бокс, выносливый и опасный в штрафной. Конечно, мы обсуждали с ним Лион, но о чем мы говорили, я вам не скажу

Надеюсь, мы хорошо проанализировали Лион. Представляем себе их уровень. Они прекрасно защищаются, очень компактно, держат большие силы за линией мяча и выполняют много беговой работы. Много мастеровитых исполнителей в атаке, поэтому очень важно принимать на поле верные решения“, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч Лион - Бавария состоится сегодня, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Бавария, Ханс-Дитер Флик, Лион
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