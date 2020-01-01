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Голкипер Лейпцига: В матче с ПСЖ мы были не так уж хороши

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Петер Гулачи уверен, что его команде есть чем гордиться.
Петер Гулачи
Петер Гулачи
Getty Images

Голкипер Лейпцига Петер Гулачи прокомментировал поражение своей команды от ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

“В матче с ПСЖ мы были не так уж хороши. Мы хотели показать достойный результат, как в поединке против Атлетико, но нам не удалось этого сделать.

Конечно, мы все стремились попасть в финал, но нам это не удалось. Поэтому мы очень разочарованы, но я думаю, что через несколько дней мы сможем посмотреть на это по-другому и будем гордиться собой“, - цитирует Гулачи пресс-служба немецкой команды.

Смотрите также видео голов и обзор матча Лейпциг - ПСЖ.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Лейпциг, ПСЖ, Петер Гулачи
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