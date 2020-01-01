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Квалификация ЛЧ: Селтик разгромил Рейкьявик, Легия переиграла Линфилд

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Завершились поединки первого квалификационного раунда в рамках турнира.
Квалификация ЛЧ: результаты матчей
Квалификация ЛЧ: результаты матчей
Getty Images

Во вторник, 18 августа, прошли некоторые матчи первого раунда квалификации к Лиге чемпионов-2020/21.

Вашему вниманию результаты поединков:

Карабах - Силекс 4:0
Голы: Ромеро, 11, Герье, 40, 51, Эмрели, 80. 

Легия - Линфилд 1:0
Гол: Канте, 82. 

Селтик - Рейкьявик  6:0
Голы: Эльюнусси, 6, 90+1, Эдуар, 17, 72, Жульен, 31, Тейлор, 46. 

Црвена Звезда - ФК Европа 5:0
Голы: Эль Фарду, 35,44, 52, Иванич, 78, 87.

Ранее сообщалось, что Динамо-Брест крупно обыграло Астану в квалификации Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, квалификация, отбор, результаты матчей
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