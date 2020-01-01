Квалификация ЛЧ: Селтик разгромил Рейкьявик, Легия переиграла Линфилд
Завершились поединки первого квалификационного раунда в рамках турнира.
Во вторник, 18 августа, прошли некоторые матчи первого раунда квалификации к Лиге чемпионов-2020/21.
Вашему вниманию результаты поединков:
Карабах - Силекс 4:0
Голы: Ромеро, 11, Герье, 40, 51, Эмрели, 80.
Легия - Линфилд 1:0
Гол: Канте, 82.
Селтик - Рейкьявик 6:0
Голы: Эльюнусси, 6, 90+1, Эдуар, 17, 72, Жульен, 31, Тейлор, 46.
Црвена Звезда - ФК Европа 5:0
Голы: Эль Фарду, 35,44, 52, Иванич, 78, 87.
Ранее сообщалось, что Динамо-Брест крупно обыграло Астану в квалификации Лиги чемпионов.
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